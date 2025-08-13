Новини
Страшна мизерия заснеха на плаж "Аркутино"
Автор: Илиана Пенова 17:30Коментари (0)233
© Facebook
Множество боклуци и голяма мръсотия заснеха туристите на плаж "Аркутино". От кадрите се виждат найлонови пликове и множество различни боклуци, които плажуващи са оставили след себе си.

Плаж Аркутино е част от резерват Ропотамо и е разположен между курортните комплекси Дюни и Приморско. На територията на плажа има и пясъчни дюни.



