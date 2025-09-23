ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Стрелба в столичния квартал "Бояна"
Настанен е в болница без опасност за живота. Към този момент няма информация за причините, довели до инцидента.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Зимни и летни температури в сряда
20:41 / 23.09.2025
Адско задръстване на АМ "Тракия"
20:42 / 23.09.2025
Борисов за случая с Любомир Киров: Готов съм лично да се свържа с...
20:42 / 23.09.2025
Очаква се решението по делото срещу кмета Коцев
19:05 / 23.09.2025
Георг Георгиев: Държим връзка с близките на Любомир Киров, ще нап...
19:04 / 23.09.2025
МВнР: Любомир Киров има украинско гражданство, в задълженията му ...
17:31 / 23.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Българин: Не знаех, че има такава глоба, за първи път разбирам!
09:43 / 21.09.2025
Туристка на "Слънчев бряг": Обожавам това място!
11:50 / 21.09.2025
Сервитьорка от Украйна спаси живота на клиент в заведение на морето
16:31 / 22.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета