Строителен предприемач: Имотите в България ще поскъпнат драстично заради рекордните цени на бетона и цимента
По думите му вече е отчетено сериозно поскъпване на основни материали като тухли и бетон. Най-осезаемо е увеличението при бетона, което е между 15 и 25 процента, което пряко ще повиши себестойността на строителната продукция, особено при новото строителство.
"Основният фактор за поскъпването на бетона е цената на цимента. В България има няколко производители, които едновременно и значително повишиха цените през последните няколко седмици. Това съвпадна и с процеса на превалутиране“, обясни Жеков.
Той допълни, че от Камарата на строителите са сезирали компетентните органи, които следят динамиката на цените, с очакване за реакция при тези рязки увеличения.
"Това поскъпване е притеснително“, подчерта Жеков.
Наред с бетона, е повишена и цената на желязото, което допълнително утежнява ситуацията в сектора.
Според него, докато преди Нова година все още е имало възможност за договаряне на добри цени при имоти ново строителство, след 15 януари това вече ще бъде изключително трудно.
Angry_Miro
преди 32 мин.
Ще падат драстично, защото - имал, дал, а банката не чака :) 6 милиона умиращи баби, 48000 деца на година, вече има по 2 апартамента на човек
