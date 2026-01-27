Увеличението на цените на строителните материали неминуемо ще се отрази върху цената на имотите у нас, като се очаква драстичен ръст. Това прогнозира в ефира на Българското национално радио, Светослав Жеков, който е председател на Камарата на строителите във Варна.По думите му вече е отчетено сериозно поскъпване на основни материали като тухли и бетон. Най-осезаемо е увеличението при бетона, което е между 15 и 25 процента, което пряко ще повиши себестойността на строителната продукция, особено при новото строителство."Основният фактор за поскъпването на бетона е цената на цимента. В България има няколко производители, които едновременно и значително повишиха цените през последните няколко седмици. Това съвпадна и с процеса на превалутиране“, обясни Жеков.Той допълни, че от Камарата на строителите са сезирали компетентните органи, които следят динамиката на цените, с очакване за реакция при тези рязки увеличения."Това поскъпване е притеснително“, подчерта Жеков.Наред с бетона, е повишена и цената на желязото, което допълнително утежнява ситуацията в сектора.Според него, докато преди Нова година все още е имало възможност за договаряне на добри цени при имоти ново строителство, след 15 януари това вече ще бъде изключително трудно.