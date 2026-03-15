Строителен предприемач: Клиентите първо искат паркомясто, а чак после питат и за апартамент
От началото на годината агенциите за недвижими имоти масово съобщават за спад в сделките за апартаменти, но сегментът с гаражи и паркоместа бележи значителен ръст.
"Двама клиенти купиха по 8 и 10 гаража в един проект, като идеята им не е да ги продават, а да ги отдават под наем“, разказва кредитен консултант.
Според Борислав Стоянов, строител и собственик на фирма за недвижими имоти в Пловдив през последните две години търсенето на гаражи и паркоместа драстично е скочи.
"Цените ще продължат да растат и няма изглед скоро да паднат.“
Клиентите все по-често купуват апартаменти директно от строителя, но с ясното условие да имат гараж.
"Странното е, че първо питат: "Има ли гараж в тази кооперация?“ и чак след това за апартамента. Преди такова нещо нямаше“, коментира пред bTV Иван Пашов, инвеститор и строител.
В момента гараж в район "Западен“ с площ от 30 кв. м се продава за около 30 000 евро с ДДС.
"Предимство имат гаражите на партер, извън подземните, защото в подземните има ограничения за автомобили с газови уредби и метан“, уточнява Стоянов.
За сравнение, преди 8 години интересът към гаражи беше почти нулев. Цените са скочили осем пъти и предложенията се изкупуват почти веднага.
"Не може да се намери оферта за гараж под 25 000 евро, дори и за паркомясто. Единичните гаражи вървят между 30 и 40 хил. евро, а двойните - над тази сума“, обяснява Стоянов.
"Преди приемаха, че 5000 евро за паркомясто е скъпо. Сега, като чуят 5000 евро, смятат, че е майтап. Продадох гараж в "Кючук Париж“ за 60 000 евро, но средната цена сега е около 30–35 хиляди евро“, допълва Пашов.
Месечните наеми на гаражи в Пловдив се движат между 80 и 90 евро, което прави инвестицията в тях все по-привлекателна за купувачите.
