Студ и сняг нахлуват днес в голяма част от страната
В планините ще бъде облачно със снеговалежи, най-интензивни и значителни в Родопите. Ще духа умерен и силен вятър от изток-югоизток. По проходите ще има снежни виелици и навявания. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около минус 1°, на 2000 метра – около минус 6°.
Облачно и с валежи ще бъде времето и по Черноморието. Ще вали сняг, само по южното крайбрежие дъжд, който също ще премине в сняг. Ще духа умерен и силен североизточен вятър, с който ще нахлува студен въздух. Максималните температури ще бъдат 1°-3°, на юг от Бургас малко по-високи. Температурата на морската вода е 6°-8°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.
Днес само 8 от 28 области не са оцветени в орнжево. Предупреждението е от втора степен за опасно време и е в сила за цяла България без: Видин и София, и части от – София-област, Кюстендил, Благоевград, Плевен, Враца, Монтана.
