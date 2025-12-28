Студ на Нова година, после тотален обрат
След обяд и през нощта срещу сряда с ориентиране и усилване на вятъра от северозапад ще нахлува студен въздух. В сряда ще е ветровито и сравнително студено, температурите ще са с малък денонощен ход - минималните между минус 5° и 0°, а максималните - между минус 2° и 3°.
В новогодишната нощ ще бъде предимно ясно с временни увеличения на облачността, не са изключени и изолирани слаби превалявания от сняг, главно в планинските райони. Вятърът ще е до умерен от северозапад. Към полунощ температурите ще са от минус 8° на места в Западна България до минус 1° в източните райони.
През първите дни от новата година вятърът ще отслабне, в петък и ще се ориентира от югозапад. В четвъртък сутринта ще е все още доста студено, но дневните температури ще започнат да се повишават, затоплянето ще продължи и през следващите дни и в неделя минималните температури ще са близки до нулата, а максималните - между 10° и 15°. В районите, защитени от вятъра сутрин ще бъде мъгливо.
