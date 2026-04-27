На 29 и 30 април се очаква влошаване на синоптичната обстановка в България. Според актуалните прогнози страната ще попадне под влияние на студен атмосферен фронт, което ще донесе валежи в почти всички райони.

През двата дни се очакват дъждове в цялата страна, като по-значителни количества валежи се прогнозират за Западна и Централна България. Най-интензивни валежите вероятно ще бъдат в районите на Предбалкана, където са възможни локално по-обилни количества дъжд, информира Meteo Balkans.

Към края на деня на 30 април ще започне чувствително понижение на температурите. С нахлуването на по-студен въздух от северозапад, валежите в планинските райони на Западна и Централна България постепенно ще преминават в сняг.

Не е изключено сняг да превали и в София, основно във високите части на града и кварталите с по-голяма надморска височина. В ниските части на столицата валежите по-скоро ще останат от дъжд.