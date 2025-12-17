Стягат нов протест срещу решението на НС за бюджета
"Станахме свидетели на най-наглото гласуване в този парламент- за четвърти път управляващите се опитват да прокарат крадливия си бюджет и току-що го вкараха в дневния ред на НС. Призовавам всички хора на протест в 18:00 часа, утре вечер. За да бъде блокирано това безобразие за последен път и да не им позволим да отраднем 20 милиарда дълг, който са заложили в бюджета", каза председателят на ПП Асен Василев.
От своя страна съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев заяви, че този бюджет се гласува за бъдат изтеглени милиарди от управляващите, с които да си купят гласове на следващите парламентарни предсрочни избори.
"Днес на председателски съвет поискаха Делян Пеевски да бъде преместен от кабинета му, но ГЕРБ, БСП и ИТН бяха срещу това предложение, явно тази коалиция продължава да работи- тя запазва и крадливия бюджета ", каза още той.
