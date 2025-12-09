Съдът гледа мерките на д-р Станимир Хасърджиев, актьора Росен Белов и Симеон Дряновски
© БНТ
Това е втори опит на съда да разгледа мерките за неотклонение на тримата. Миналата седмица заседанието беше отложено. Причината - един от обвиняемите имал заболяване на очите, което било животозастрашаващо, информира БНТ.
В края на октомври съдът остави тримата в ареста. Те са с обвинения, че са държали по принуда с оръжие 20-годишен младеж в жилището на д-р Хасърджиев. В сигнала си младежът твърди, че е връзван и държан против волята му. Според прокуратурата - е принуждаван и да употребява наркотици.
Още по темата
/
Братовчедката на Хасърджиев е дала стотици хиляди лева за център за деца с увреждания, а такъв няма!
30.10
Окован във вериги и на подскоци към съдебната зала, Хасърджиев: Не съм докосвал това момче и ще го докажа
28.10
Кметът на район "Изгрев": Започва незабавна проверка на дейността на "Театрална работилница Мариан Бачев и Аркадия Фюжън Арт"
26.10
Още от категорията
/
Никола Барбутов за ареста си: 7 чифта кубинки нахълтват в дома ти, да търсят незнайно какво сред играчките на децата ти
07.12
Над 26 млн. лв. е щетата към бюджета на България заради схемата с ДДС, разследвана от Европрокуратурата
05.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.