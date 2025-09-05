ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Съдът окончателно спря прилагането на действащата методика за дялово разпределение на топлинната енергия
Петлченен състав на съда, ръководен от зам.-председателя на съда Мариника Чернева и с членове Георги Колев, Владимир Първанов, Станимир Христов и Румен Йосифов потвърди определението за спиране, постановено още през юли от върховните съдии Иван Раденков, Светлана Борисова и Чавдар Димитров.
Тогава те приеха, че вредите, които ще претърпят гражданите, които я оспорват, са икономически и са непротивопоставими на обществения интерес и спря изпълнението.
Министърът на енергетиката обаче обжалва, но сега съдът окончателно прие, че новата методика няма да се прилага, докато той не се произнесе по законосъобразността ѝ.
ВАС вече е отменял предходни методики, припомня lex.bg. Граждани обжалват начина, по който се определя количеството топлинна енергия, отдадена от сградната инсталация при въведена система за дялово разпределение чрез индивидуални разпределители, когато потребителите на топлинна енергия в сграда – етажна собственост, не изберат метод на разпределение, т. нар. "зависимост за сградната инсталация“.
ВАС отменя методиката и след това се приема нова, на практика същата. Преди време пред правната комисия тогавашният и.ф. председател на съда Георги Чолаков дори я даде като пример за неизпълнение на съдебно решение: "Ние два пъти отменяме наредбата за топлофикация и формулата за дялово разпределение и всеки път я приемат абсолютно същата“.
Този път обаче съдът спря изпълнението ѝ. "Спорът засяга правната сигурност на обществените отношения, свързани с топлоснабдяването на голяма част от населението. Следователно основание за спиране на изпълнението е възможността от настъпването на значителна или трудно поправима вреда“, заявиха върховните съдии.
"Основният въпрос в настоящия случай е балансът между два обществени интереса: от една страна, обществената необходимост да се изпълнява законът в широк смисъл, а от друга – правото на защита на потребителите в области, регламентирани нормативно от държавата, като топлоснабдяването.
Обосновката на тези интереси се базира на твърдението, че разпоредбите могат да са нищожни, ако са приети в нарушение на закона, и по този начин да нямат правно действие още от момента на приемането им. Правилно съдът не е коментирал директно основателността на претенцията за нищожност, но подчертава, че спорът засяга правната сигурност на обществените отношения, свързани с топлоснабдяването на голяма част от населението. В тази връзка, съгласно разпоредбата на чл. 177, ал. 2 АПК, актовете и действията на административния орган, които противоречат на влязло в сила съдебно решение, са нищожни. Следователно това създава възможност всеки заинтересован да се позове на нищожност, което може да доведе до правна несигурност и значителни финансови вреди за страните по отношенията – потребители и доставчици на топлинна енергия“, подчертава петчленният състав.
И подчертаха, че за да се защити общественият интерес, правоотношенията между страните следва да бъдат окончателно уредени с влязъл в сила съдебен акт. "Само по този начин може да се гарантира стабилност в стопански значимите отношения, да се избегне рискът от последващи спорове относно нищожност и да се ограничат негативните финансови последици“, категоричен е ВАС.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Зафиров: Нямам никакво намерение да подавам оставка
16:48 / 05.09.2025
Министър: Не трябва да очакваме, че ще забогатеем с въвеждането н...
16:46 / 05.09.2025
НАП ще изпрати писма или ще звънне по телефона на над 27 000 бълг...
16:34 / 05.09.2025
Болногледачи ще заместват медицинските сестри в общите грижи за п...
16:16 / 05.09.2025
Тези отсечки в страната ще бъдат с контрол на средната скорост
15:44 / 05.09.2025
Ловец: Видях съвсем ясно черния леопард, изправи се срещу мен в ц...
15:38 / 05.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Нови правила и задължения за пешеходците влизат в сила от 7 септември
14:31 / 04.09.2025
Затвориха пътя Варна-Бургас! Пламна автобус пълен с туристи
17:09 / 03.09.2025
Кичка Бодурова си купи апартамент в Бургас
09:23 / 04.09.2025
Заралийка, полякиня и рускиня с кошмарно пътуване с "Бургасбус"
11:13 / 03.09.2025
Миглена Ангелова: Обещала съм си, че няма да се женя повече
17:31 / 04.09.2025
Борят се за живота на шофьор, катастрофирал край Брястовец
12:55 / 04.09.2025
19-годишен бургазлия заби мотора си в "БМВ"
17:02 / 03.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета