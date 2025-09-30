Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Съдът оправда изцяло Константин Сулев, разследвал Пепи Еврото
Автор: ИА Фокус 16:15Коментари (0)47
© Булфото
Софийски градски съд обяви за невинен прокурор Константин Сулев за това, че е надвишил служебните си задължения като е повдигнал обвинения на Пепи Еврото, предаде агенция "Булфото".

Сулев бе обвинен за това, че в периода от 30 май до 1 юни 2023 година, при условията на продължаващо престъпление, е нарушил и не е изпълнил служебните си задължения с цел да набави облага за тогавашния главен прокурор Иван Гешев, като не допусне да бъде изнесена информация срещу него в медийното пространство, както и с цел да причини вреда на бившия следовател Петьо Петров и Кристиян Христов.



Още по темата: общо новини по темата: 47
29.09.2025 »
29.09.2025 »
25.09.2025 »
23.06.2025 »
18.06.2025 »
23.04.2025 »
предишна страница [ 1/8 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Ръст на задържаните за наркотрафик у нас
14:21 / 30.09.2025
От АПИ припомнят нещо важно
13:43 / 30.09.2025
Напредва обходът на гр. Бяла от АМ "Русе - Велико Търново", над 1...
13:32 / 30.09.2025
Хванаха турчин, превозвал метамфетамин на стойност над 20 000 лв....
13:39 / 30.09.2025
Журналист алармира за онлайн кампания, която набира средства за у...
12:49 / 30.09.2025
Властите дават само още седмица на търговците и започват ефективн...
12:45 / 30.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Актуални теми
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Бюджет 2026
ТВ и шоу сезон 2024/2025 г.
Издирват Пепи Еврото
Бюджет 2025
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: