Съдът решава дали да остави в ареста Виктор, който заби автомобил в автобус на столично кръстовище
Автор: Петър Дучев 10:14
Очаква се градската прокуратура в София да внесе в съда искане за постоянното задържане на шофьора, който се вряза в автобус на градския транспорт.

В момента Виктор Илиев, който е управлявал автомобила, се намира в болница със счупени прешлени и ребра. Там се охранява от полиция.

Състоянието на останалите пострадали остава тежко.

Припомняме, че при страховитата катастрофа загина лекарят Иса Али, който е напуснал дома си заради поискана помощ.

21-годишният Виктор получава шофьорската си книжка на 1 август тази година и за краткото време зад волана се сдобива с шест фиша. В нощта на 15 януари, управлявайки чужд автомобил с изкллючително висока скорост, предизвика фаталния инцидент.

Към момента той е обвинен за причиняване на смърт по непредпазливост.









че как ще задържат такова хубаво момче-то е наше момче римлянче.Е краднало малто или убило хора-ами то всеки е бил млад.Трябва да се пускат такива хубави момчета.Е оново момченце от Слънчака и него го пуснаха.
