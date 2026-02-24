Съдът реши: Арестът на Тодор Капитанов е незаконен
© БНТ
Вицепрезидентът на конфедерацията и председател на националния ѝ стачен комитет бе отведен с белезници в районното управление в с. Труд, където бе държан в продължение на три часа. Грубата сила, упражнена от полицейските органи при задържането, доведе до охлузвания, доказани с медицинско свидетелство за лека телесна повреда.
В решението си съдът посочва, че действията на органите на МВР са в нарушение на Конституцията на Република България и Европейската конвенция за правата на човека. Задържането е извършено при упражняване на конституционното право на мирен протест, без наличие на доказателства за съзнателно възпрепятстване на орган на властта.
Съдът приема, че липсата на правно основание превръща задържането в репресивна мярка, несъответстваща на целта на закона. Отчетени са и медицински доказателства за физически увреждания, както и публичният характер на ареста, което води до извод за непропорционалност на приложената принуда.
КНСБ продължава да настоява за среща с оперативното ръководство на МВР с цел обсъждане и въвеждане на ясни правила и практики, които да гарантират, че синдикални представители няма да бъдат възпрепятствани или подлагани на полицейска принуда при участие в протести.
Случаят от 14 юли 2025 г. на автомагистрала "Тракия“ ясно показва необходимостта от ефективна държавна отговорност за защитата на правото на синдикално сдружаване и правото на протест. Тези права не могат да съществуват само формално — те изискват реални гаранции, работещ контрол и поемане на отговорност.
Още по темата
Митов за ареста на Капитанов: Отведен е съвсем правомерно, подстрекавал останалите участници към неправомерни действия
15.07
Тодор Капитанов след ареста: Парад на полицията, показа си новите щитове и палки. Синдикалистите бяха опитните зайчета, върху които се тестваха
15.07
Още от категорията
/
Емил Дечев: Този сценарий за филм на ужасите няма да ме изплаши, Сарафов филмира много хора с "Петрохан"
11:32
Социолог: Формацията на Радев ще е първа в следващия парламент, БСП-ОЛ и МЕЧ ще са на ръба на влизане
10:41
Киселова за рокадите на областните управители: Не виждам защо някой е изненадан. Берем плодовете на реформата от 2023 г.
08:36
Христо Гаджев за смяната на всички 28 области управители: Това е правителство на Асен Василев, а Гюров само подписва
23.02
Ясни са имената на тримата заместници на доц. Околийски в Здравното министерство, Афенлиев е сред тях
23.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.