Интегрираният изпит по математика след седми клас е спрян от съда.Административният съд София-град е спрял предварителното изпълнение на заповедта на просветния министър, с която се определя, че изпитът от външното оценяване по математика след 7-и клас ще включва въпроси и от предметите биология, химия, физика, география и човекът и природата.Според съда Заповедта е незаконосъобразна и противоречи на принципа за предвидимост в образованието, пише БНТ.Определението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд.