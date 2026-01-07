Съдът спря интегрирания изпит по математика след седми клас
Административният съд София-град е спрял предварителното изпълнение на заповедта на просветния министър, с която се определя, че изпитът от външното оценяване по математика след 7-и клас ще включва въпроси и от предметите биология, химия, физика, география и човекът и природата.
Според съда Заповедта е незаконосъобразна и противоречи на принципа за предвидимост в образованието, пише БНТ.
Определението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд.
Актуални теми
