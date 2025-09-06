"Съединението прави силата" – важи ли надписът 140 години по-късно?

© На 6 септември отбелязваме 140 години от Съединението на Княжество България и Източна Румелия – един от най-великите дни в новата българска история.



По този повод потърсихме мнението на столичани – помнят ли събитията и какво символизира Съединението за тях днес.



"Княжество България и Източна Румелия – по спомен от училище“, припомни си една от запитаните дами. "Това, което няма сега“, добави друга.



Мнозина бяха единодушни, че съвременните българи са по-скоро разединени: "Не само, че не са обединени, ами са страшно разединени“, коментира столичанин.



На въпрос какво ни разделя, анкетираните отговориха:



"Парите – едни са много богати, други доста по-бедни. Има завист и алчност.“



"Икономическите условия са основната причина.“



Все пак хората признаха, че има нещо, което продължава да ни обединява – желанието "да живеем добре“.



Някои обаче поставят под съмнение дали надписът на фасадата на Народното събрание "Съединението прави силата“ важи и днес.



Попитахме какъв надпис биха добавили до него. Отговорите бяха: "Да се обичаме и уважаваме повече.“



"Да се намалят т.нар. народни представители, защото 240 души не знам какво правят там. Дори на работа не ходят, а аз ходя всеки ден.“



Въпреки критиките, всички, с които разговаряхме, бяха категорични: "Важно е да помним историята. Не сме за никъде, ако не я знаем.“