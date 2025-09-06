ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|"Съединението прави силата" – важи ли надписът 140 години по-късно?
По този повод потърсихме мнението на столичани – помнят ли събитията и какво символизира Съединението за тях днес.
"Княжество България и Източна Румелия – по спомен от училище“, припомни си една от запитаните дами. "Това, което няма сега“, добави друга.
Мнозина бяха единодушни, че съвременните българи са по-скоро разединени: "Не само, че не са обединени, ами са страшно разединени“, коментира столичанин.
На въпрос какво ни разделя, анкетираните отговориха:
"Парите – едни са много богати, други доста по-бедни. Има завист и алчност.“
"Икономическите условия са основната причина.“
Все пак хората признаха, че има нещо, което продължава да ни обединява – желанието "да живеем добре“.
Някои обаче поставят под съмнение дали надписът на фасадата на Народното събрание "Съединението прави силата“ важи и днес.
Попитахме какъв надпис биха добавили до него. Отговорите бяха: "Да се обичаме и уважаваме повече.“
"Да се намалят т.нар. народни представители, защото 240 души не знам какво правят там. Дори на работа не ходят, а аз ходя всеки ден.“
Въпреки критиките, всички, с които разговаряхме, бяха категорични: "Важно е да помним историята. Не сме за никъде, ако не я знаем.“
|Още по темата:
|общо новини по темата: 6
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Вицепрезидентът: Съединението е взривът на нашето българско съзна...
09:27 / 06.09.2025
Лъчезар Богданов: За 2027 г. вече има заложено вдигане на осигуро...
09:28 / 06.09.2025
Бойко Борисов: Разделението винаги ни прави по-слаби, а общата во...
09:28 / 06.09.2025
Честит празник, българи!
09:28 / 06.09.2025
НЗОК с рекорден ръст на разходите
23:03 / 05.09.2025
Автомобил се заби в бензиностанция в София
23:04 / 05.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Нови правила и задължения за пешеходците влизат в сила от 7 септември
14:31 / 04.09.2025
Кичка Бодурова си купи апартамент в Бургас
09:23 / 04.09.2025
Миглена Ангелова: Обещала съм си, че няма да се женя повече
17:31 / 04.09.2025
Сашка Васева: Продължавам да се боря, но ще се справя
12:51 / 05.09.2025
Вили свали рекордните 59 кг
23:04 / 05.09.2025
Борят се за живота на шофьор, катастрофирал край Брястовец
12:55 / 04.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета