Reuters.
Завършвайки 30-годишен период, който превърна Лукойл в глобална сила, напоследък наблюдава бързо свиване на компанията поради санкции.
След месеци избягване на западните санкции заради руската инвазия в Украйна, Лукойл пострада сериозно през октомври и сега продава чуждестранни активи.
Анализаторите отдавна определят компанията като потенциална цел за придобиване от държавния конкурент Роснефт (ROSN.MM)., отваря нов раздел, сега и под западни санкции.
Съоснователят на "Лукойл" е продал своя дял в компанията
