|Съпругата на Николай Кожухаров: Детето ми е травмирано
По думите ѝ тя не е видяла самия случай с побоя. "Бях по-напред с детето и стремежът ми беше то да не вижда и да не разбира какво се случва. Когато се обърнах, видях мъжът ми да се държи за кръста. Помислих си, че някой го е наръгал с нож и отидох да проверя дали няма кръв. Всичко се е случило преди това", подчерта тя.
И заяви, че е чувала викове и нецензурни думи. "Викаше се и се псуваше, но кой откъде е викал – нямам представа", подчерта тя. Но беше категорична, че не е видяла как и кога съпругът ѝ се е легитимирал. Но беше категорична, че "е чула силен шум от бързо приближаваща се кола и това е бил поводът да прибере детето си на тротоара, за да не се случи нещо с него или с нея".
По думите на Петрова "всички младежи, участници в побоя срещу съпруга ѝ, са били извън колата".
Тя подчерта, че детето ѝ е доста травмирано от случилото се. "Аз нямам голям спомен от пристигането на линейката. Но детето ми, което си мислех, че нищо не е разбрало и не е видяло - най-вероятно се е травмирало на финала от всичко това. То каза, че е имало линейка", заяви Петрова.
Съпругата на Кожухаров подчерта, че след случилото се със съпруга си са се прибрали. "Той отиде след това на преглед. Има направен скенер и изследвания. Но най-вероятно малко по-късно се появиха болките. При първия преглед са му казали, че с почивка и обезболяващи всичко ще е ОК. Докъм 03:30 часа, примерно, когато получава болки, и отново отива до болницата".
Според Диана Петрова "вероятно може и да има човек в Русе, който не познава съпруга ѝ", въпреки че той е обиколил всички училища в града като част от кампания за превенция на насилието.
