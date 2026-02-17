Съпругът на София Андреева: Даде на Калушев над 1 000 000 лева заради Мексико и задлъжня на роднини
©
В показанията си Валери Андреев описва мащабни манипулации, чрез които Калушев е успявал да привлича значителни финансови средства от родители и да въвлича непълнолетни момчета в зависимост, довела според разследването до сексуални посегателства.
По думите му, чрез практики, заимствани от будизма, хипнотични техники и психологическо въздействие, Калушев е внушавал определени идеи на своите последователи и е осигурявал финансиране за дейността си.
Съпругата на Андреев София Андреева била сред последователките на Калушев. Според свидетелските показания тя е присвоила и прехвърлила над 1 млн. лева, подпомагайки групата му в Мексико. През 2012 г. тя закупила къщата на Калушев в село Краево, община Ботевград, за 260 000 евро - сума, която според бащата многократно надвишавала пазарната ѝ стойност.
С тези средства Калушев закупил яхта, с която заедно с Валери Андреев-младши, Деян Илиев и неговата приятелка Невена отплавали към Мексико.
Докато групата била зад граница, от семейните сметки били изтеглени над 200 000 евро - средства, заделяни от бащата за образованието на сина му. Продадени били и златни накити, съхранявани в банкова касета. С тези пари бил закупен имот в Мексико, използван за живеене и медитации.
По думите на Андреев-старши, след завръщането на сина му в България преди седем години -след конфликт с Калушев, който според него пренасочил вниманието си към новопристигналия Николай Златков - майката отказала да повярва на разказа на детето си и застанала на страната на групата.
След раздялата със сектата Валери-младши завършил вечерна гимназия по ускорена програма и се записал в Нов български университет. Като част от подкрепата си бащата организирал пътуване до Непал, където синът му изкачил маршрути в Хималаите до 6500 метра височина - преживяване, което според семейството му помогнало за преодоляване на психологическите травми.
Андреев-старши твърди, че едва наскоро е научил за сексуалните посегателства срещу сина си, започнали когато той е бил на 15-16 години. През 2022 г. младият мъж подал сигнал в ГДБОП, изразявайки опасения, че подобни действия могат да се повторят спрямо други деца.
Преди около година полицията потърсила бащата във връзка с автомобила на съпругата му, открит в района на Петрохан, близо до село Гинци. По това време тя твърдяла, че се намира в Своге, което впоследствие се оказало невярно.
След изчерпване на личните средства, според свидетелските показания, София Андреева взела заеми от близки и роднини за около 200 000 лева, които впоследствие съпругът ѝ бил принуден да покрие след намеса на съдия-изпълнител.
В интервю пред журналистките Генка Шикерова и Миролюба Бенатова, София Андреева обвинила собствения си син, че е морално отговорен за смъртта на петима мъже и 15-годишния Александър Макулев.
Бащата отхвърля тези твърдения. Той заявява, че застава твърдо зад сина си и не приема тезата, че "пет зрели и интелигентни мъже“ биха посегнали на живота си заради подадения сигнал. Според него отговорността следва да бъде търсена в действията и влиянието на Ивайло Калушев, а не в разкритията на неговото дете.
Още по темата
/
ПП: Твърденията за намеса на партията в случая "Петрохан" са циничен опит трагедията да бъде използвана за предизборна кампания
11:33
Психолог за "Петрохан": В България има изключително плодородна почва за развитие на подобни структури
10:55
Показанията на мъжа, намерил трите тела край "Петрохан", разкриват за кореспонденция с Калушев
16.02
Манол Генов: На нас НПО-то, свързано с "Петрохан", не ни е помагало, ако го е правило за някого, добре е той да каже
16.02
МВР за "Петрохан": Намерените множество гилзи и куршуми не са били изстреляни от огнестрелно оръжие
16.02
Майката на Валери, който е живял заедно с Калушев в Мексико, призова близките на загиналите в хижа "Петрохан" да съдят сина й
16.02
Психолог: Родители са ме питали да запишат ли децата си за лагера на Ивайло Калушев срещу 100 000 лв.
16.02
Майката на Николай Златков: Не виждам как педофилът и убиец Калушев ще завещае всичко на двете деца
15.02
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Сергей Пройчев
преди 46 мин.
Лама Иво гушнал милион само от една жена и за благодарност пълнил дупето на сина и с човечета.Ама те не стояли там и излизали през фонтанелата.За Васко Маслото този е добър човек и приятел и следва да му се помогне с 80 хил евро.И да му се дадат купчини оръжия да се защитава от лошите хора.Истински подменкаджия от най добрите.
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.