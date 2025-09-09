ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Състоянието на Марти, който пострада тежко при инцидента с АТВ в "Слънчев бряг", е стабилизирано
Състоянието на пострадалите деца в катастрофа край Монтана е добро, обяви той.
"Финансова стабилност има вече в "Пирогов". Дотук се справяме добре. Борим се за ремонт на Спешното отделение. То е коридор, дълъг 200 на 4 метра, годишно минават около 260 000 пациенти, доста е амортизирано всичко“, обяви още проф. Габровски.
За агресията срещу медици и агресията като цяло в обществото, медикът смята:
"Обществото мина през тежки изпитания последните години. Пандемията бе гигантско психологическо предизвикателство. Институциите, в тези цикли от избори у нас, не работеха нормално. Всичко това води до увеличаване на агресията. Семейната среда – оставя се възпитанието в ръцете на училището. Това не е нормално, всичко това се натрупва. Не може насилие, застрашаващо живота, да бъде прието като начин за разрешаване на спорове. Държавата трябва да покаже, че присъства.“
|Още по темата:
|общо новини по темата: 55
|предишна страница [ 1/10 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Жена за колата, забила се жилищна кооперация в Асеновград: Все ед...
22:58 / 08.09.2025
Промени в пенсионните фондове
21:23 / 08.09.2025
По-малко налично свинско месо и по-високи цени в магазините, ако ...
21:23 / 08.09.2025
Над 5500 нарушения за 40 часа: ТОЛ камерите продължават да засича...
21:24 / 08.09.2025
Румен Радев към НАТО: Модернизацията на армията ни допринася за к...
21:24 / 08.09.2025
Пламен Милев: Заменянето на парите в брой с дигитална валута ще д...
21:24 / 08.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Нанси Карабойчева напуска България
17:19 / 07.09.2025
Фрапираща трансформация с цели 27 кг надолу
09:02 / 07.09.2025
Азис: Дойде и ме удари пред всички
10:32 / 07.09.2025
Благой Георгиев със специален жест към единствената си дъщеря
12:23 / 07.09.2025
Ергенка си намери ерген
17:20 / 07.09.2025
Можеше да е на 60, но остана завинаги на 45!
21:35 / 07.09.2025
Софи Маринова със скъп подарък от "Мисис Баба"
09:01 / 07.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета