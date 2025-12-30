Съвет: Не обменяйте пари преди 1 януари!
©
Първите 6 месеца след 1 януари ще можете да обменяте своите пари безплатно във всяка банка в страната. След това ще бъде възможно завинаги да го правите в Българската народна банка.
Още по темата
/
Панделиева: Толкова безчет много ли са "скътаните" пари на ужасно бедните българи, че не смеят да влязат в банкова институция?
11:02
За да няма объркване: През януари ползвайте две портмонета или едно с много прегради – всяко евро и всеки лев да си имат място
29.12
До 5 януари ще имаме проблем с плащането на битовите сметки. Дано не ни спрат тока и други услуги
29.12
Внимание! По някое време следобед на 31 януари ще можете да плащате на бензиностанциите само кеш
29.12
Еврото поскъпва
29.12
Търговец: Влиза първият клиент, пазарува цигари и хляб, дава банкнота от 100 лв. Трябва да му върнеш 90 и няколко лв. ресто в евро
29.12
Още от категорията
/
Сумата, изплатена за играещите в казина, докато уж са в болница, най-вероятно надхвърля 7 млн. лв.
11:38
Експерт за цените на тока: 24 лв. всеки месец, без да ги виждаме във фактурата, отиват, за да са домакинствата на регулирания пазар
10:55
Хоспитализирани, но в игрални зали: След сигнал на НАП, НЗОК проверява за непълни или неосъществени хоспитализации
29.12
Продължаващи блокади на гръцките фермери: На граничния пункт "Промахон" опашките от камиони надхвърлят 15 километра
29.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Анонимен
преди 19 мин.
Всички, които обменят пари в чейнджбюрата от половин година насам, са парите на сивата икономика. Пари с недоказуем произход, недекларирани и необложени с данъци. А държавата спи, ли спи зимен сън….
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.