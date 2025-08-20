ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Създадоха тестове за диагностициране на дълъг COVID
В момента нито един тест не диагностицира дълъг COVID, което оставя милиони хора в несигурност, но потенциално откритие на биомаркер дава надежда за бъдещ диагностичен тест, според изявление, публикувано от Австралийския университет в Аделаида (UoA).
"Тъй като няма тест, който може ясно да диагностицира дълъг COVID, пациентите преминават през дълъг процес на елиминиране, което добавя стрес към вече трудната ситуация", каза доцент Бранка Грубор-Баук от UoA.
"Това е сложно и се проявява много различно при всеки човек“, каза Грубор-Баук.
Проектът се основава на по-ранни проучвания на UoA, показващи, че COVID-19 може да наруши имунната система дълго след първоначалната инфекция. Тези с най-тежка имунна дисфункция са тези, които по-късно развиват дълъг COVID, каза Грубор-Баук.
Около 5% от пациентите изпитват симптоми като умора, мозъчна мъгла и болка в гърдите в продължение на повече от три месеца след инфекцията, понякога продължаващи една година, независимо от възрастта или първоначалната тежест на инфекцията, каза тя.
Доброволци с дългосрочен COVID ще предоставят кръвни проби и въпросници за симптомите, с последващи тестове, ако симптомите се подобрят, за да се проследят биомаркерите, казаха изследователите.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 12
|предишна страница [ 1/2 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
"Български пощи" ще разясняват за еврото
12:07 / 20.08.2025
Бивш министър: 10% от българите ще бъдат на воден режим, кризата ...
11:08 / 20.08.2025
Младежите, които навлизат на пазара, вече имат изградени очаквани...
11:11 / 20.08.2025
Премиерът за трагедията в Несебър: Трябва да има държавна регулац...
11:01 / 20.08.2025
Правителството ще подкрепи ген. Тонев за шеф на НСО
11:36 / 20.08.2025
Убиецът от Първомай е нанесъл смъртоносния удар с нож още от врат...
10:53 / 20.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Бургас зае незавидно място сред другите области в страната
12:38 / 19.08.2025
Скъсано във въздуха въже: Детето паднало отвисоко и починало
15:23 / 18.08.2025
Мъж е между живота и смъртта след инцидент с кон в Айтос
09:18 / 18.08.2025
Чужденка се удави край Иракли
09:04 / 18.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета