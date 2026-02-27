Свалиха номерата на бургаски автомобил във Варна! На място екип на полиция и тол
©
По думите на свидетели, шофьорът е отказал да спре на стоп-палка на екип на ТОЛ в началото на Аспарухов мост посока Варна. Очевидци разказват, че един от инспекторите на екипа се е опитал да спре автомобила, при което шофьорът рязко сменя лентата и продължава посока града, където екипът успешно го отбива от пътното платно, в района на Бизнес хотела.
В колата са били мъж и жена.
На място е пристигнал и екип на I районно, който е оказал съдействие. При проверката се установени редица нарушения на водача, включително че е шофирал без книжка. Екип на полицията е свалил номерата на колата.
Varna24.bg припомня, че глобата за неспиране при подаден сигнал със стоп палка е в размер – от 50 до 200 лв. Заедно с глобата, началникът на съответното поделение на МВР може да наложи и наказание лишаване от правоуправление на МПС (отнемане на книжката) за срок от 1 до 6 месеца.
Още от категорията
/
За пореден път отложиха делото за смъртта на Филип Арсов, убит на пешеходна пътека в столицата
12:29
Протест и ново заседание по делото за смъртта на 14-годишния Филип, прегазен на пешеходна пътека в столицата
08:58
"Гранична полиция": НПО-то на Калушев е имало дрон за термовизионно наблюдение, нямаме споразумение с тях
25.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.