На 15 април православната църква отбелязва Светла сряда – третия ден след Великден, част от Светлата седмица, изпълнена с духовна радост и благословение. Днес църквата почита и светите апостоли Аристарх, Пуд и Трофим – ученици и съратници на свети апостол Павел, които с вяра и саможертва разпространявали Христовото учение.

Според народните вярвания на Светла сряда не бива да се кълне, проклина, клюкарства или завижда. Смята се, че не трябва да се повишава тон и да се влиза в конфликти, а добротата и готовността за помощ са особено важни. По традиция се избягва и работата в градината, за да не бъде сполетяна реколтата от природни бедствия като градушка, съобщава Burgas24.bg.

Както и през останалите дни от Светлата седмица, в храмовете се извършват тържествени богослужения, а царските двери остават отворени като символ на отворения път към Божието царство. Вярващите палят свещи за здраве и защита, а празничното настроение продължава.

Християните се поздравяват с "Христос воскресе“ до Петдесетница – празника, който отбелязва раждането на Христовата църква.

Свети Аристарх бил спътник на свети апостол Павел в проповедническите му пътешествия и с него понасял всички тежести на апостолския живот. Апостол Пуд бил римски държавен съветник и благочестив мъж, който приемал в дома си първовърховните апостоли Петър и Павел и всички християни. Домът му бил като църква, в която вярващите се събирали за богослужение. Св. Трофим придружавал св. ап. Павел по време на третото му пътешествие в Елада. Светите апостоли заедно с ап. Павел били обезглавени по времето на император Нерон. Свети Аристарх бил жител на Солун.

По време на второто си проповедническо пътешествие свети апостол Павел проповядвал в юдейската синагога в Солун и приобщил към лоното на християнската вяра множество елини и юдеи – сред тях бил и свети Аристарх.

Той станал спътник на апостол Павел и го придружил през третото му проповедническо пътешествие. Двамата били затворени в Рим и това става ясно от Посланието на свети апостол Павел до Колосяни и от Посланието до Филимон.

По-късно апостол Аристарх бил епископ на сирийския град Апамея и по времето на император Нерон бил обезглавен заедно с апостолите Павел, Пуд и Трофим.