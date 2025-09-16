Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Световен индустриален гигант, с над 1000 служители в България, готви драстични съкращения
Автор: Екип Burgas24.bg 14:31Коментари (0)0
©
Германският индустриален гигант Bosch обяви, че готви драстични мерки за икономии в размер на 2,5 милиарда евро годишно до 2030 г., съобщават местни медии.

Подробностите все още не са публични, но очакването е групата, която е един от най-големите производители на автомобилни компоненти в света и която има стотици служители у нас, да започне нова вълна от съкращения.

Резултат от кризата

Шефът на автомобилния бизнес в Bosch Маркус Хайн и директорът по трудовите отношения Щефан Грош потвърдиха пред Stuttgarter Zeitung и Stuttgarter Nachrichten, че новите икономии са неизбежни заради продължаващата криза в автомобилната индустрия. "Цялата индустрия е в обхвата на цялостна трансформация и това е маратон", коментира Хайн.

Както съобщава FAZ, мерките по "затягането на колана" ще започнат възможно най-скоро, като решенията трябва да бъдат взети до края на годината. Според Грош, разходният дефицит ще бъде значително намален през следващите години и най-късно до 2030 г. ще бъде ликвидиран.

Групата ще се придържа към споразумението, което изключва принудителните съкращения в Германия до края на 2027 г. Въпреки това, според Tagesschau експертите очакват хиляди работни места да бъдат засегнати.

Икономиите вече са в ход

Още от края на 2023 г. Bosch вече е в процес на значителен съкращения от края на 2023 г. Според FAZ, в началото на 2024 г. компанията обяви съкращения на 7000 работни места в световен мащаб, а през ноември - на още 5500. През юли бяха обявени допълнително 1500 съкращения в Ройтлинген, Абщат и Холцкирхен.

Общо над 15 000 работни места са засегнати от програмите за съкращения, като около 10 000 от тях са в Германия. Засегнати са основно автомобилният бизнес с отделенията за задвижвания, разработка на софтуер, автомобилна електроника и системи за управление, но също и секторите за електроинструменти и домакински уреди.

Очаквано, синдикатите не са очаровани от случващото се - и поискаха повече яснота в кратки срокове. "Не затваряме очи пред напрегнатата ситуация, но в Bosch вече са направени значителни икономии на разходи с въздействие върху персонала", заяви председателят на работническия съвет Франк Зел.

Ще се усети ли у нас

В България Bosch има значително присъствие чрез няколко ключови структури и над 1000 служители, пише money.bg. През 2024 г. групата е реализирала оборот в България в размер на почти 422 млн. лв.

Според информация от официалния сайт на компанията, в София работи инженерен център на Bosch с близо 700 софтуерни и хардуерни специалисти, които разработват технологии в областта на системи за помощ на водача, автономно шофиране и изкуствен интелект.

Освен това, около 300 души екип в Bosch Digital Sofia работят по дигиталната трансформация на цялата група чрез софтуерни разработки в сфери като IoT, cloud и мобилни технологии.

У нас има и десетки служители на Bosch, ангажирани с търговията и дистрибуцията на автомобилно оборудване, електроинструменти, домакински уреди, термотехника, сградни технологии и т.н.








Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Инспектират училищните автобуси и след първия учебен ден
14:08 / 16.09.2025
Собственици на електрически автомобили от цялата страна се събира...
13:44 / 16.09.2025
Само на 59 години си отиде Стефан Николов
13:19 / 16.09.2025
Желязков свика Националния борд по водите: Нямаме оправдания, че ...
13:10 / 16.09.2025
Работодателите категорично против минималната заплата да стане 62...
12:58 / 16.09.2025
Камера е заснела тежката катастрофа със загинал в София, май е им...
12:48 / 16.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Първата българска електрическа яхта, създадена в Бургас, вече е факт и прави фурор в Кан
12:21 / 14.09.2025
Служителите на летището в Бургас излизат на протест
09:46 / 16.09.2025
Кметът на Бургас откри нов корпус и учебната година в кв. "Победа"
10:50 / 15.09.2025
Бургас посреща тържествено свещения пояс на Пресвета Богородица
06:00 / 14.09.2025
Шофьор за средната скорост: Толкова кошмарно пътуване на магистралата никога не съм имал
12:19 / 14.09.2025
Днес ще има промени в движението на градския транспорт на Бургас
05:30 / 14.09.2025
Популярна бивша ТВ водеща отива на съд
22:11 / 14.09.2025
Актуални теми
ТВ и шоу сезон 2024/2025 г.
Първият учебен ден
История и Археология
Водна криза
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: