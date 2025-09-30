ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Световно постижение за български учен
Класацията се изготвя спрямо глобална база данни за автори и стандартизирани индикатори. Това, което отличава класацията на Станфордския университет, е фактът, че учените се оценяват не само по общия брой цитирания, но и чрез комбинирани метрики – индикатори, които отчитат реалния принос на автора, включително позицията му в публикациите и съ-авторските корекции. Измерва се както приносът през цялата кариера, така и настоящата активност на изследователи от цял свят в 22 научни области и 174 дисциплини. В класацията тази година са включени малко над 90 родни изследователи.
Кой е българският изследовател, който е първият и единствен учен от България, удостоен с признанието да е в топ 1% сред най-влиятелните биотехнолози в света, можете да откриете в прикачения файл.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Жечо Станков: Добивът на въглища може да се увеличи поне с 20%
17:36 / 30.09.2025
МВнР: България приветства плана на Тръмп за мир в Газа
16:59 / 30.09.2025
Работодатели: Изчисленията са, че "само" 450 хиляди получават мин...
16:19 / 30.09.2025
Съдът оправда изцяло Константин Сулев, разследвал Пепи Еврото
16:15 / 30.09.2025
Една част от българските пенсионери имат срок, в който да подадат...
16:36 / 30.09.2025
Брутният външен дълг на България достигна близо 54 млрд. лева
16:12 / 30.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
bTV не може да забрави Бесте Сабри
11:42 / 28.09.2025
Най-популярните персийски думи, които все още използваме
09:05 / 28.09.2025
Преслава с 1 млн. лева хонорар
17:02 / 28.09.2025
Лора Крумова и Димитър Рачков се подиграха на Венета Райкова
08:54 / 29.09.2025
Най-новото бижу на Бургас е готово
14:25 / 28.09.2025
Лоши новини за жилищните кредити
09:05 / 28.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета