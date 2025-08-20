ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Светъл празник е днес!
Самуил е библейски пророк и първосвещеник на Йехова. Той е и последния и най-известен от т.нар. Съдии на Израил. Живee през 11 век пр.н.е.
Ученик и приемник на предишния първосвещеник на име Илий, който го отглежда, след като родителите му, изпълнявайки обета си да го посветят на Бога, му го предават в ранна възраст. Наследява го вместо оказалите се недостойни негови синове. Самият Самуил има двама сина, на които се надява да предаде ръководството над народа, но те отначало са непопулярни поради греховете си, а по-късно загиват в битка.
След него евреите са оглавени от Саул от Вениаминовото коляно, първия цар на Обединеното еврейско царство (включващо всичките Дванадесет племена на Израил), когото той самият избира (в Библията - го открива, когато той е само беден пастир, отличаващ се главно с високия си ръст, и му съобщава, че това е решението на Господ, което после е потвърдено и чрез теглене на жребий). Двамата известно време си сътрудничат в борбата с филистимците и други враждебни спрямо евреите народности, населяващи Ханаан, но по-късно влизат в остър конфликт. Тогава Самуил урежда появата на нов претендент за властта, - бъдещият цар Давид (тогава още член на племето Юда, намиращ се в ранна юношеска възраст и известен не като воин, а като музикант), - помазва го и го подкрепя в първите години от съперничеството му със Саул. Впоследствие Самуил умира без да се е помирил със стария цар и преди възцаряването на новия. Преди последната си и фатална за него битка с филистимците, които тогава са в съюз с Давид, Саул се допитва до призрака му (с помощта на някаква некромантка, известна като Аендорската вещица) за да разбере предварително изхода й и е допълнително обезкуражен от предполагаемия му отговор.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Прохлада тази сутрин в Бургас
09:19 / 20.08.2025
Адвокат: Законът оставя вратички за рецидивистите на пътя
08:56 / 20.08.2025
Младежът, убил трима души в Разград, е пазен от връзки в съдебнат...
09:22 / 20.08.2025
Заплаща ли се секцио от НЗОК и в кои случаи?
09:16 / 20.08.2025
Концесионер на плаж: Никой не би си сложил главата в торбата и не...
08:37 / 20.08.2025
Бабата на удареното от ток в басейна дете: Огъна се като дъга и п...
09:17 / 20.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Скъсано във въздуха въже: Детето паднало отвисоко и починало
15:23 / 18.08.2025
Бургас зае незавидно място сред другите области в страната
12:38 / 19.08.2025
Мъж е между живота и смъртта след инцидент с кон в Айтос
09:18 / 18.08.2025
Чужденка се удави край Иракли
09:04 / 18.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета