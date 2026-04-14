Днес, на втория ден след Великден православните християни отбелязват Светъл вторник – част от Светлата седмица, която е изпълнена с радост, надежда и духовно обновление. Съгласно поверието на Светли Вторник се отдава почит на Света Богородица.

Светлата седмица започва с Възкресение Христово и продължава седем дни, като всеки от тях носи послание за победата на живота над смъртта. През този период в църквите се извършват тържествени богослужения, а царските двери остават отворени – символ на отворения път към Божието царство, съобщава Burgas24.bg.

Днес - 14 април, се отбелязва и денят на Свети Мартин Изповедник, папа Римски. Той е духовник, останал в историята със своята силна вяра, смелост и непреклонност пред трудностите. На днешния ден празнуват всички, които носят имената Мартин, Мартина, Марта и производните им.

Християните се поздравяват с "Христос воскресе" до Петдесетница, когато се е родила Христовата църква.