Свършва ремонтът по АМ "Тракия"
Припомняме, че асфалтовите работи по 8-километровото трасе завършиха през миналата седмица, като отсечката е с нова асфалтова настилка, отводняване и ограничителни системи.
На АМ "Тракия“ продължават ремонтите в платното за Бургас в още два участъка в областите Стара Загора и Сливен, като движението преминава двупосочно в платното за София. В Стара Загора се ремонтират 10 км между 208-и и 218-и км, а в област Сливен - 11 км, от 262-и до 273-и км. В участъците в ремонт е разрешено движението в аварийната лента. При добри метеорологични условия прогнозно строително-монтажните дейности на участъка в област Стара Загора се очаква да завършат до края на октомври, а на трасето в област Сливен до края на ноември.
