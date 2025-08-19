ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|ТИР разкъса мантинелата и се блъсна в друг
Катастрофата е станала при км 17 на аутобана. Шофьор на камион, движещ се в посока София, губи управлението и преминава разделителната преграда и се блъска в друг, който се движи към Варна.
В следствие на инцидента трафикът към Варна е отклонен през Подбалканския път.
Няма пострадали, но се е образувала колона от автомобили. Шофирайте внимателно!
|Още по темата:
|общо новини по темата: 618
|предишна страница [ 1/103 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Рокада по върховете в голяма фирма
11:08 / 19.08.2025
Ураганът "Ерин" идва в Европа
11:08 / 19.08.2025
Няма да има промяна в часовете по професионална подготовка по тур...
11:00 / 19.08.2025
Пияно хлапе седна зад волана, изтърва пътя
10:35 / 19.08.2025
Ето какво се случва над южното Черноморие!
10:16 / 19.08.2025
Над 170 петна от изхвърлен нефт и корабно гориво, с обща площ 819...
10:13 / 19.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Земетресение в Югоизточна България рано тази сутрин
08:53 / 17.08.2025
В два района от страната се очакват дъжд и гръмотевици днес
08:54 / 17.08.2025
НИМХ публикува прогнозата за времето до края на август
14:45 / 17.08.2025
Принц Уилям с исторически ход!
08:54 / 17.08.2025
Скъсано във въздуха въже: Детето паднало отвисоко и починало
15:23 / 18.08.2025
Мъж е между живота и смъртта след инцидент с кон в Айтос
09:18 / 18.08.2025
Чужденка се удави край Иракли
09:04 / 18.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета