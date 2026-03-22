ТИР се обърна на АМ "Тракия". Това съобщават очевидци в социалните мрежи.Инцидентът е станал на 56-ия километър посока Пловдив, след тунел "Траянови врата".Движението е временно спряно до изтеглянето му, на място има и екип на спешна помощ.Шофирайте внимателно!