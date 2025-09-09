Новини
Тагарев: Няма да пращаме войски в Украйна, няма кой да ни затвори в Черно море
Автор: ИА Фокус 08:58
© bTV
Далеч не всички 26 държави от Коалицията на желаещите имат желание да изпратят войски в Украйна. Това каза пред bTV бившият министър на отбраната Тодор Тагарев.

"Сегашното правителство още в първите седмици заяви, че няма да участват изобщо с войски в Украйна, дори като част от мироопазващите сили. Народното събрание прие тази декларация, но изключвайки варианта с присъствие на войски можем да участваме с предоставяне на въздушно пространство, възможност за кацане и зареждане във въздуха, логистика, но имаме и особена роля в Черно море. Няма кой да ни затвори в Черно море", каза още той.



общо новини по темата: 351
06.09.2025 »
04.09.2025 »
30.08.2025 »
24.08.2025 »
21.08.2025 »
20.08.2025 »
