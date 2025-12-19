Тагарев: Позицията на България по отношение на замразените руски активи беше неясна и противоречива
"Украйна има нужда от около 45–50 млрд. евро годишно, за да поддържа икономиката си в условията на война. Тези средства ще бъдат осигурени чрез общ заем на ЕС, гарантиран от европейския бюджет“, обясни пред bTV проф. Тагарев.
По думите му това не е бил предпочитаният вариант за редица държави като Германия, скандинавските и балтийските страни, които настояваха за използване на замразените руски активи.
В крайна сметка обаче група страни, сред които Белгия и Италия, не са се съгласили с този подход.
Защо руските активи остават замразени?
По данни на ЕС, в Европа се намират около 210 млрд. евро руски държавни активи, като близо 180 млрд. са в Белгия. Страната изразява сериозни притеснения от евентуални юридически искове от страна на Русия.
"Руските активи остават замразени и няма да бъдат върнати на Русия преди края на войната и изпълнението на репарационни задължения“, подчерта Тагарев. ЕС си запазва правото тези активи да бъдат използвани за погасяване на заема, ако Русия откаже да плати бъдещите репарации.
Неясна и колеблива позиция на България
Според проф. Тагарев позицията на България по темата е била неясна и противоречива. Той изрази недоумение от факта, че страната ни първоначално се е присъединила към държави, които са против използването на руските активи, без публично обяснение и без ясно решение на Министерския съвет.
"Не е ясно кой изработва позицията на България и на какво основание. Това е особено притеснително в момент, когато правителството е в оставка. Допускам, че може да е имало обсъждано, но едва ли. В тази ситуация, външният министър може да е правил нещо, без съгласуване с премиера“, заяви той.
По думите му липсата на прозрачност поставя въпроса дали България ще бъде активен участник в европейските процеси по сигурност и отбрана, или отново ще остане в периферията, както се е случвало с Шенген и еврозоната.
В контекста на нови разговори между Украйна, САЩ и Русия, проф. Тагарев изрази скептицизъм относно реалния напредък към мир.
"Украйна участва на институционално ниво, докато от страна на Русия и САЩ в разговорите се включват лица без официален мандат. Това поставя под въпрос сериозността на процеса“, коментира той.
По думите му руската позиция остава непроменена, а президентът Владимир Путин продължава да заявява, че Русия ще преследва военните си цели.
Според проф. Тагарев военните действия в момента са силно повлияни от дипломатическите разговори. Русия се опитва да демонстрира превъзходство, докато Украйна защитава позициите си и на места успява да възстанови контрол над ключови райони.
Очаква се в следващите дни да станат ясни детайлите около механизма за финансиране на Украйна и конкретният ангажимент на всяка държава членка, включително България.
