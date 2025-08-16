Новини
Тагарев: Путин е агресор и военен престъпник
Автор: ИА Фокус 10:17
©
Ще има ли историческа сделка за мир в Аляска след разговорите очи в очи между президента на САЩ Доналд Тръмп и руския лидер Владимир Путин?

"Изненада е, че се провежда тази среща. Срещата не е подготвена както трябва, освен ако зад завесите не са вървели преговори по други канали. Няма публични данни двете страни да са постигнали съгласие по някои въпроси", коментира бившият министър на отбраната проф. Тодор Тагарев.

По думите му американската администрация се е опитала да снижи очакванията за срещата и тя ще служи повече за опипване на почвата. 

"Русия също не е дала индикации, че е готова на каквито и да било отстъпки. Възможно е руската страна да готви изненади, но няма сигнали, че са готови да отстъпят", добави проф. Тагарев пред Bulgaria ON AIR.

Украйна също няма да отстъпи

Бившият министър на отбраната подчерта, че има и трета страна - Украйна, която е подкрепена от Европейския съюз (ЕС), плюс Великобритания.

"Украйна няма да отстъпи територии, преди да се постигнат договореностите за край на бойните действия", посочи той.

"Руската страна се опитва да покаже срещата като среща на върха между САЩ и Русия и говорят арогантно за кризата в Украйна. За САЩ това е най-важният въпрос. Тръмп продължава да дава сигнали за извличане на икономически ползи, ако бъде прекратен огънят", отбеляза проф. Тагарев.

Според него Тръмп разчита на обаяние и убедителност за срещата си с Путин, а руската страна е много добре подготвена и е "проиграла различни варианти за развитие на разговорите".

"Нито един пакет не предвижда трайно и продължително постигане на мир", подчерта той.

"Покровск още е в украински ръце. В Славянск и Краматорск, в Донецка област, руснаците дори не са се опитвали да пробият. Изградени са солидни отбранителни съоръжения. Славянск и Краматорск няма да ги дадат", прогнозира проф. Тагарев.

Според бившия министър на отбраната Тръмп легитимира Путин.

"Путин е агресорът, който започна империалистическа завоевателна война. Путин иска за възстанови Руската империя и води война за завоюване на територии. Путин е отговорен за цяла серия от престъпления. Той е обявен за военен престъпник. Няма съмнение, че в Русия властва диктатура. Скептичен съм за изхода от срещата", коментира още той.

"Русия е извършила толкова много атаки по украинската инфраструктура... Кой ще ги плаща? Въпросът за военните престъпления, въпросът за отвлечените деца... Какво ще се случи с тях? Какво ще се случи на окупираните от Русия територии", попита проф. Тагарев.



