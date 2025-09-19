ЗАРЕЖДАНЕ...
|Тайната на заплатата пада! Ще знаем колко точно получава колегата
Става въпрос за нареждането от Брюксел да няма тайна за стойността на заплатата, която получаваме в дадена фирма. Стартовите възнаграждения трябва да бъдат видни от страницата на компанията.
Персоналните заплати ще бъдат огласявани, като това, което следва да бъде въведено в българското законодателство е, че при поискване работещите имат право да знаят критериите, по които е определено тяхното възнаграждение, както и това на работещите на подобна длъжност във фирмата.
Също така работодателят трябва да докаже липса на разлика в заплащането на мъжете и жените.
Друго предимстово на директивата е че работодателите нямат право да питат и да се информират предварително каква е била заплатата на предходната работа, за да могат да решават дали да дават по-ниска, или по-висока такава.
