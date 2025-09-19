Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Тайната на заплатата пада! Ще знаем колко точно получава колегата
Автор: Десислава Томева 16:30Коментари (0)108
©
Страната ни има срок до 7 юни 2026 да въведе директивата на Европейския парламент и Европейския съвет от 10 май 2023 г., за укрепване на прилагането на принципа на равно заплащане на жените и мъжете, равен труд, или труд с равна стойност чрез прозрачност в заплащането.

Става въпрос за нареждането от Брюксел да няма тайна за стойността на заплатата, която получаваме в дадена фирма. Стартовите възнаграждения трябва да бъдат видни от страницата на компанията.

Персоналните заплати ще бъдат огласявани, като това, което следва да бъде въведено в българското законодателство е, че при поискване работещите имат право да знаят критериите, по които е определено тяхното възнаграждение, както и това на работещите на подобна длъжност във фирмата.

Също така работодателят трябва да докаже липса на разлика в заплащането на мъжете и жените. 

Друго предимстово на директивата е че работодателите нямат право да питат и да се информират предварително каква е била заплатата на предходната работа, за да могат да решават дали да дават по-ниска, или по-висока такава.








Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Замесиха в измама патриарх Даниил
17:09 / 19.09.2025
За проверка на осигурителен доход или подаване на данъчна деклара...
16:12 / 19.09.2025
Инцидент с тежкотоварен автомобил на АМ "Тракия"
14:48 / 19.09.2025
КЕВР определи компенсации за битовите потребители на електроенерг...
14:28 / 19.09.2025
Домашната ракия и вино оцеляха
14:01 / 19.09.2025
България заделя над 34 млрд. лева за социални помощи, пенсиите по...
14:05 / 19.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Сашо Кадиев и Деси Стоянова отново заедно
12:58 / 17.09.2025
Билетът за градския транспорт в Бургас поскъпва
14:41 / 17.09.2025
Семейство с три деца от България може да получава около 3350 евро месечно от социални помощи и покриване на наем
15:13 / 18.09.2025
Превръщат Жабарника на "Тройката" в сцена за съвременно изкуство
11:30 / 18.09.2025
Вижте видео от екшъна в Морската градина на Бургас!
16:44 / 17.09.2025
Област в Бургас е обявена за защитена територия
19:22 / 17.09.2025
Изправен ли е и Бургас пред водна криза?
14:38 / 17.09.2025
Актуални теми
51-ото Народно събрание
Санкциите срещу Русия
ТИР уби 12-годишно момиче край Плевен
Катастрофи в България
Бюджет 2025
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: