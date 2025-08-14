ЗАРЕЖДАНЕ...
|Таксиметров шофьор твърди, че е жестоко пребит след спор за паркиране
44-годишен шуменец е задържан, а полицията издирва и други съпричастни.
"Това става в понеделник в по-ранните часове на стоянка за таксита. Съпругът ми на заден искал да паркира, но в този момент са идвали отзад коли и той изчакал да минат. През това време друга кола спряла на мястото и шофьорът отишъл да си купува банички. Връщайки се, започнал да вика: "Дърпай си колата веднага". Съпругът ми го попитал не вижда ли, че това е стоянка за таксита. Този човек станал още по-агресивен, започнал да го псува", разказа пред NOVA Айлин Саид, съпруга на таксиметровия шофьор.
На място идват още двама негови колеги, но съпругът ѝ пак получил и ритник в корема. В този момент получил поръчка и тръгнал.
По обед пред детска градина в града е пресрещнат от няколко коли и няколко мъже с униформи, които го пребили, твърди съпругата му.
"Получил е над 20 удара, счупили са дисплея на колата му, а в лицето му са изпразнили почти целия спрей. Оставили са го в безпомощно състояние и са избягали. Клиентката също е избягала от страх", разказва Айлин.
Според нея нападателите са били над 7-8 човека.
