Тапа на АМ "Тракия" заради катастрофа, колите не мърдат!
Ето какво съобщават от АПИ:
Временно е ограничено движението при км 29 на АМ "Тракия" в посока София поради ПТП. Шофьорите, които пътуват в посока София изчакват на място.
Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.
