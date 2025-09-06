ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Тази българка се Румелия и живее на улица "Съединение"
"Горда съм, че на този празник имам и имен ден“, споделя пред NOVA Румелия.
Тя разказва, че необичайното ѝ име идва от любовта на майка ѝ към историята. Разлиствайки стара семейна реликва – "Българска енциклопедия“, издадена през 1930 г., майка ѝ била впечатлена от делото на Съединението на Княжество България с Източна Румелия. Тъй като бабите ѝ се казвали Райна и Руска, тя решава да я кръсти Румелия. "В онези години е имало определен списък на имената“, отбелязва Румелия, подчертавайки колко необичаен е бил изборът на майка ѝ.
Връзката ѝ с историята обаче е много по-дълбока. Румелия Христова е наследничка на "един доста уважаван род, дал значими имена в историята на България“. Сред нейните родственици са фигури като Иларион Макариополски, Атанас Буров и Стоян Михайловски – авторът на текста на химна на Светите братя Кирил и Методий "Върви, народе възродени".
Домът на Румелия е изпълнен с артефакти и изкуство. Сред тях са 200-годишно виолончело и скулптура на баба ѝ, изработена от нейния брат-скулптор. Музиката също е неизменна част от семейната атмосфера, като съпругът ѝ Стефан Христов често свири на китара.
За Румелия Христова посланието на днешния ден е кристално ясно. "Това е едно дело, което са извършили българите сами, самостоятелно и въпреки великите сили“, казва тя. И отправя своя празничен апел: "Нека наистина бъдем обединени в полза на България“.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Вицепрезидентът: Съединението е взривът на нашето българско съзна...
09:27 / 06.09.2025
Лъчезар Богданов: За 2027 г. вече има заложено вдигане на осигуро...
09:28 / 06.09.2025
Бойко Борисов: Разделението винаги ни прави по-слаби, а общата во...
09:28 / 06.09.2025
Честит празник, българи!
09:28 / 06.09.2025
НЗОК с рекорден ръст на разходите
23:03 / 05.09.2025
Автомобил се заби в бензиностанция в София
23:04 / 05.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Нови правила и задължения за пешеходците влизат в сила от 7 септември
14:31 / 04.09.2025
Кичка Бодурова си купи апартамент в Бургас
09:23 / 04.09.2025
Миглена Ангелова: Обещала съм си, че няма да се женя повече
17:31 / 04.09.2025
Сашка Васева: Продължавам да се боря, но ще се справя
12:51 / 05.09.2025
Вили свали рекордните 59 кг
23:04 / 05.09.2025
Борят се за живота на шофьор, катастрофирал край Брястовец
12:55 / 04.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета