Тази българска монета струва над 80 000 евро
©
Монетата от 2 стотинки
Шансът да имате такава монета вкъщи е почти нулев. Това потвърждава и Калоян Борисов, нумизмат и търговец:
"Никога не е пускана в размяна. При изработването на монетата се слага стара матрица с текст "Народна република България“. Няколко екземпляра са такива и са доста редки. Считаме, че са до 20 бройки, но на мен са ми известни дори по-малко."
Шедьовърът
Абсолютният рекордьор обаче е монетата 100 лева от 1894 година, наричана "шедьовърът“.
"Най-високата сделка е там – около 80–80 и няколко хиляди евро. В началото на миналата година имаше един търг на 20 лева от 1894 година, която също достигна такива суми – малко над 160 000 лева. Има и сделки, които не са търгове – до 100 000 евро. Вече над 100 000 евро само гоним сферата на теориите."
В мистерия е обвита и сребърна двулевка с лика на Фердинанд от 1916 година.
Иван Данов, нумизмат: "По данни от по-стари колекционери специално двулевката – те твърдят, че има не повече от 5–6 бройки останали."
Един случай от 1916 година влиза в историята. При докарването с влак на напечатаните в Австро-Унгария тогава 100 златни лева един от сандъците е откраднат, преди да стигне до БНБ. Става дума за близо 7000 купюра.
Професионалистите имат и един съвет към любителите – независимо какво им се предлага, да внимават и да се пазят от фалшификати, особено китайски.
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.