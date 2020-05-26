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|Òàçè ãîäèíà ùå ïúòóâàìå ñ 50 ëåâà ïî-åâòèíî äî ìîðåòî
Ïðåäè ãîäèíà íàé-ìàñîâèÿò áåíçèí À95 ñå ïðîäàâàøå ïî 2,27 ëâ. çà ëèòúð, êîåòî å ñ öåëè 59 ñò. ïî-ñêúïî îò öåíàòà â ìîìåíòà (ñðåäíî 1,68 ëâ.). Çà êîëèòå íà äèçåë ðàçëèêàòà å 60 ñò., òúé êàòî öåíàòà íà íàôòàòà â íà÷àëîòî íà þíè ìèíàëàòà ãîäèíà å áèëà 2,33 ëâ. çà ëèòúð, à â ìîìåíòà å 1,73 ëâ. çà ëèòúð.
Àêî ïúòóâàòå äî Âàðíà èëè äî êóðîðòèòå íà þã, ðàçõîäèòå ùå ïàäíàò ñ áëèçî 50 ëåâà, ïîêàçâàò èç÷èñëåíèÿ íà "Òðóä" ïðè ðàçõîä 8ë/100 êì.
Îòèâàíåòî è âðúùàíåòî ñ áåíçèí íè å èçëèçàëî ïðåç ìèíàëèÿ ëåòåí ñåçîí 181 ëâ, ñåãà ùå íè ñòðóâà 134,4 ëâ. Ïðè äèçåëúò å ñõîäíî - ïðåç 2019 ã. íà áåíçèíîñòàíöèèòå ñìå çàðåäèëè 186,4 ëâ., à ñåãà ðàçõîäúò çà ãîðèâî äî ìîðåòî å 138,4 ëâ., èëè ñ 48 ëâ. ïî-ìàëêî.
Íàé-èçãîäíî ñè îñòàâà ïúòâóàíåòî ñ ïðîïàí-áóòàí. Ñúùèÿò ìàðøðóò íè å ñòðóâàë ìèíàëàòà ãîäèíà 79,2 ëâ., äîêàòî ñåãà ùå íè ñòðóâà 61,6 ëâ.
Ðàçëèêàòà ìåæäó öåíèòå íà ãîðèâàòà íà ìàëêèòå áåíçèíîñòàíöèè è ãîëåìèòå âåðèãè â ñòðàíàòà íàìàëÿâà. Ïðè÷èíàòà çà òîâà å, ÷å ãîëåìèòå òúðãîâöè ðåàãèðàò ïî-áàâíî êàêòî íà íàìàëåíèåòî, òàêà è íà ïîâèøàâàíåòî íà öåíèòå íà ïåòðîëà â ñâåòîâåí ìàùàá. Òå ðàáîòÿò ñ ïî-ãîëåìè êîëè÷åñòâà ãîðèâà è ïðè ïðîìÿíà íà öåíèòå íà ïåòðîëà ïúðâî òðÿáâà äà ïðîäàäàò íàëè÷íèòå êîëè÷åñòâà ïðåäè äà ñâàëÿò, èëè ñúîòâåòíî äà âäèãíàò öåíèòå. À ïðè ìàëêèòå îáåêòè, êîèòî çàðåæäàò äîñòà ïî-ìàëêè êîëè÷åñòâà áåíçèí è äèçåë, ñëåäâàíåòî íà ñâåòîâíèòå òåíäåíöèè å ïî÷òè ìèãíîâåíî.
Â ïîíåäåëíèê ïåòðîëúò ñîðò "Áðåíò" ñ äîñòàâêà ïðåç þëè ñå òúðãóâàøå çà 35 äîëàðà çà áàðåë, êàòî ïîñêúïâàíåòî ìó çà ìåñåö å ñ 12 äîëàðà.
|Îùå ïî òåìàòà:
|îáùî íîâèíè ïî òåìàòà: 30
|ïðåäèøíà ñòðàíèöà [ 1/5 ] ñëåäâàùàòà ñòðàíèöà
Êîìåíòàðè (3)
Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
Ïîêàæè: Âñè÷êèÌîèòå | Íà ïðèÿòåëè |
ïðåäè 48 ìèí.
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ïðåäè 58 ìèí.
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Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Burgas24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
Îùå íîâèíè îò Íàöèîíàëíè íîâèíè:
Ðåñòîðàíòüîð: Áðàíøúò òðóäíî ìîæå äà ñè ïîçâîëè íàìàëÿâàíå íà öåí...
10:12 / 26.05.2020
Òàíöîâèòå çàëè îòâàðÿò âðàòè, øêîëèòå âúçîáíîâÿâàò äåéíîñò
09:47 / 26.05.2020
Îò äíåñ âå÷å å ðàçðåøåíî äåöàòà äî 18 ãîäèíè äà ñïîðòóâàò íà îòêð...
09:43 / 26.05.2020
Áúëãàðèÿ èìàëà íàé-ìíîãî áåíçèíîñòàíöèè íà 1 ìèëèîí äóøè íàñåëåíè...
09:29 / 26.05.2020
Íèêîëèíà Àíãåëêîâà ïîòâúðäè: Îò 1-âè þíè ùå îòâîðÿò è çàâåäåíèÿòà...
09:17 / 26.05.2020
ßñíè ñà íÿêîè îò ïëàæîâåòå, êúäåòî ÷àäúðèòå è øåçëîíãèòå ùå ñà áå...
09:17 / 26.05.2020
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
Âèæ îùå:
Àâòîìîáèë èçáóõíà â ïëàìúöè â öåíòúðà íà Áóðãàñ
20:46 / 25.05.2020
Ïîåâòèíÿõà ëè íàåìèòå è èìîòèòå â Áóðãàñ çàðàäè êîðîíàâèðóñà?
15:23 / 24.05.2020
Ïîëèöèÿòà ñ ïîäðîáíîñòè çà èçãîðåëèÿ "ßãóàð"! Ïîäîçèðàò óìèøëåí ïàëåæ
08:32 / 26.05.2020
Ïîÿâè ñå ñíèìêà íà "ìèñòè÷íàòà" Ðîçàëè, íàðî÷åíà çà ëþáîâíèöà íà Êîáðàòà
15:24 / 24.05.2020
Àêòóàëíè òåìè
Àáîíàìåíò
Àíêåòà