Тази холивудска красавица е неоткриваема в социалните мрежи

© В днешно време е напълно нормално, да не кажем, че дори е задължително, звездите да имат профили в социалните мрежи. По този начин те поддържат по-добра връзка с феновете си, а и имат платформа, чрез която да правят реклама - и своя, и на трети страни. Затова и повечето известни личности не просто присъстват, а са и доста активни в социалните мрежи.



Разбира се, има я и другата крайност - световни звезди, като Ана де Армас например, на които идеята въобще не им харесва. Но докато кубинската актриса все пак има профил в Instagram, то Скарлет Йохансон е напълно неоткриваема там. И за това си има много добра причина, пише lifestyle.bg.



В подкаста The Skinny Confidential Him & Her актрисата споделя, че егото ѝ е твърде крехко, за да се справи с всички коментари на хората в социалните мрежи. "Аз съм като нежно цвете." А и в живота й има твърде много тревожност - и без да е част от социалните мрежи.



Скарлет Йохансон споделя, че преди време е имала профил в Instagram, но това е продължило едва няколко дни. Просто защото се е уловила как прекарва 20 минути в разглеждането на профили на хора, за които или е чувала, или познава.



И понеже всичко това ѝ се е сторило като загуба на време, ето защо и няма не само официален профил, но и таен такъв, пише Insider.