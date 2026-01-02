Тази сутрин температурата в Чепеларе и Пампорово е била минус 11 градуса
Необичайно за зимния сезон, най-топло в ранните часове е било по високите части на планината. На връх Рожен температурата сутринта е била минус 4 градуса, като снежната покривка там е 15 сантиметра, посочи още дежурният метеоролог. Той обясни, че разликата в температурите се дължи на температурна инверсия, причинена от рязкото затопляне във височина, което ще се усеща още по-осезаемо в следващите дни.
Условията за ски и зимен туризъм в курорта Пампорово са добри. Снежната покривка в курорта достига 20 сантиметра, а всички лифтови съоръжения работят. От днес за любителите на зимните спортове е отворена и писта "Снежанка 5“.
В ранните часове температурата в Пампорово е била минус 11 градуса, но към момента вече се е повишила до минус 5 градуса.
