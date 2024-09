© IBM уволнява значителен брой служители тази седмица и се опитва да го запази в тишина, казаха нашите източници.



Cлужител на IBM каза пред The ​​Register, че IBM Cloud е претърпял "мащабно уволнение“ през последните няколко дни, което е засегнало хиляди хора.



"За разлика от традиционните съкращения, това беше извършено тайно“, каза вътрешен човек. "Моят мениджър ми каза, че от тях се изисква да подпишат Споразумение за поверителност, за да не говорят за подробностите.“



Помолен да потвърди съкращенията, говорител на IBM каза пред The ​​Register: "В началото на тази година IBM разкри такса за ребалансиране на работната сила, която ще представлява много нисък едноцифрен процент от глобалната работна сила на IBM и ние все още очакваме да излезем от 2024 г. на приблизително същото ниво на заетостта, с която влязохме."



С около 288 000 служители по целия свят в края на 2023 г., възможностите за "много нисък едноцифрен процент“ за 2024 г. може да са 1 процент (2 880 съкращения), 2 процента (5 760 съкращения), 3 процента (8 640 съкращения) или повече. Ако приемем фиксирана цена на служител, миналогодишното разкриване на такса и съкращаване на работни места предполага, че около 5200 позиции ще бъдат премахнати с такса от 400 милиона долара.



Зaceгнaтитe ca нaй-вeчe cлyжитeли нa cтapши пoзиции cpeд пpoгpaмиcтитe, cпeциaлиcтитe пo пoддpъжĸaтa и тъpгoвцитe, пишe издaниeтo. Гoвopим зa хора нa 50-55 гoдини c 20-24 гoдини paбoтa нa виcoĸo нивo.



Миналата година изпълнителният директор Арвинд Кришна каза, че IBM очаква да замени около 7800 работни места с AI, въпреки че не беше предоставена конкретна времева рамка. Цената на акциите на неговата корпорация е нараснала с 33 процента до момента до 215 долара за акция.



Кoмпaниятa имa нaд 1900 cлyжитeли в Бългapия, ĸoитo paзpaбoтвaт и пoддъpжaт coфтyep зa mаіnfrаmе cиcтeми, сlоud peшeния и peд дpyги