|Телефоните пропищяха в цяла България
В 11 часа беше задействана сиренната система чрез излъчване на националните сигнали за тревога и край на тревогата. Сигналите бяха съпътствани от гласова информация.
В тренировката участваха и интегрираните локални системи за оповестяване, изградени в обекти, чиято дейност създава опасност от възникване на бедствия.
Тренировката се извърши за проверка на техническото състояние на националната система и за обучение на населението.
Системата BG-ALERT разпространи тестово съобщение на територията на цялата страна, съдържащо текст на български и английски език, като в него се казваше: "Не е необходимо да предприемате действия".
Тестовите съобщения подлежат на управление от настройките на мобилните устройства. За получаването им е необходимо активиране на канала с "Тестови сигнали“ чрез менюто на устройството от страна на потребителите.
Припомняме, че системата се тества два пъти годишно в първия работен ден на месец април и на месец октомври - в изпълнение на Наредбата за условията и реда за функциониране на Националната система за ранно предупреждение и оповестяването на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност. Целта е проверка на техническото състояние на изградената сиренна система, повишаване уменията за задействане на системата и излъчване на информация на живо, а също и обучение на населението за разпознаване на сигналите.
