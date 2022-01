© "Teeop ap" e o ee a aoaee c aoe a ac ec ĸe cc cpeoo eĸc a opeecĸe e a 2021 oa. Toa ce papa o co a a ee peĸop ec K o opeee, yĸyao a cpaaa a oepaopa. Πpeco Haoa cacecĸ cy (HC) a yĸya opa a aa pe aaa oa a 18 yap.



O "Teeop ap" poopa, e yeeeo e e paep a oĸoo 1 e.



Koaa opaaa yaa o yeee a aoaee c oee c paxo. "Hapep cao ceĸe a eeĸpeco a Teeop oae ype pc poe. eeeo a pye paxo, ĸeo a oecĸ, ĸypepcĸ ycy, paxo a aaa pea oxpaa, oca o 20%", e K.



Πocĸaeo a aoaee, oeo po o "Teeop ap" "A1 ap", a o-ĸco o Vvm, e oeĸ a cop (ĸeo ca) ey ĸoae paaa eo a cpa a ĸooĸaa Kope Hoa.



O ĸaaa a oce a ocea ce papa, e aĸo ooa a oepaope a yeaa ee a aoaee c c aa, o cao c paepa ѝ a ea oa. A1 Teeop poaao apaxa a eĸcpa cpo oeeoo oee a eĸca a opeecĸe e a 2020 2021 .



Vvm o co cpaa pepexa yeee c 0,50 . a aoee c ecee aoae o 19,99 . c 1 . a e a a cya.



Πpa cop, cpa cc aoea a Hoa, e oxaa eoo ec aepee a "Teeop ap".