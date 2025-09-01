ЗАРЕЖДАНЕ...
|Темата за еврото влиза в учебниците
За някои класове се очаква това да се случи още през следващата учебна година.
"Законът за предучилищното и училищното образование дава възможност да се правят промени в съдържанието, графичния дизайн и полиграфическото изпълнение в одобрените познавателни книжки, учебници и учебни комплекти. Корекциите могат да бъдат следствие от промяна на нормативната уредба, обективна промяна на факти, обстоятелства, статистики и др. В този смисъл заради обективно необходими промени в съдържанието на учебниците, произтичащи от приемането на еврото в България, стартират и процедури за редакции", обясниха от МОН.
"В учебниците за първокласниците те могат да бъдат нанесени още от следващата учебна година. Това е така, защото срокът за ползването им при тях е едногодишен. За останалите класове е три години, но учебната 2025/2026 година ще бъде последната на ползване на учебниците на още няколко випуска - II, V, VI клас, както и на учебниците по компютърно моделиране и информационни технологии за VII клас", уточняват от просветното ведомство.
От МОН обясниха пред "Фокус", че в съдържанието на учебниците също ще бъдат нанесени корекции, където е необходимо. Преждевременно учебници няма да бъдат отпечатвани и няма да се правят допълнителни разходи.
"Важно е да се отбележи, че подготовката на учениците не се изчерпва само с написаното в учебниците, учебните тетрадки и помагалата. Учителите имат пълна свобода да променят задачите и да дават различни от тези в учебниците както при преподаването в клас, така и при възлагането на задачи за домашна работа и работа по проекти", категорични са от МОН.
С писмо МОН ще напомни на учителите, че в процеса на обучение в зависимост от темата на урока, следва да обръщат внимание и да информират учениците по подходящ и разбираем начин за въвеждането на еврото като парична единица в Република България. Издателства са предвидили свои инициативи за информиране за въвеждането на еврото, които ще обявят по избран от тях начин.
