Теменужка Петкова: Целта ни е не да правим пропаганда за еврото, а да представим обективната истина
Автор: Луиза Транчева 16:41Коментари (0)19
© Фокус
Целта на българското правителство е не да прави пропаганда за еврото, а да представи обективната истина за ползите от въвеждането на единната европейска валута пред гражданите и бизнеса. Това заяви във Велико Търново министърът на финансите Теменужка Петкова, предаде кореспондент на “Фокус". Днес тя участва в информационно събитие за въвеждането на еврото в старата столица, като специални гости са още министърът на отбраната Атанас Запрянов, министърът на туризма Мирослав Боршош, министърът на електронното управление Валентин Мундров.

“Предимствата от членството на България в еврозоната са ясни. На първо място, членството ни Еврозоната означава икономическа и ценова стабилност. Членството в Еврозоната означава елиминиране на разходите за превалутиране. Членството в Еврозоната означава повече инвестиции, повече предприятия, повече работни места, икономически растеж", каза още министър Петкова. Тя разобличи и някои от митовете, които битуват сред обществото - че хората ще обеднеят, че цените ще се повишат, че някой ще открадне парите ни. Министър Теменужка Петкова бе категорична, че нищо от това няма да се случи.

Тя допълни, че нито един български лев няма да бъде загубен, защото парите ще се превалутират по фиксирания курс от 1,95583 лв. за 1 евро. Припомни и, че БНБ ще обменя левове безсрочно и безплатно след 1.01.2026 година.

Илия Лингорски от УС на БНБ увери, че банковият сектор има готовност за въвеждане на еврото. Той допълни и, че предстои бизнесът да завърши обучението на кадрите си за предстоящия процес. Отговорност на институциите е да гарантират прозрачност, общините трябва да гарантират диалог с гражданите, а БНБ да диалогизира процеса.

Министър Мундров посочи, че електронните системи в страната са достатъчно развити, за да подпомогнат процеса по въвеждане на еврото.

Министър Атанас Запрянов увери, че с приемането на еврото страната ни ще има възможност да укрепи и развие отбраната си. Допълни и, че след приключване на процеса, страната ни ще има възможност да участва във взимането на ключови решения за отбраната на Европейския съюз. “Страните, част от еврозоната, каквато скоро ще бъде България, имат полезен достъп за кредитни инструменти. Например, инструментът SAFE, от който България всъщност ще се възползва, дава възможност за инвестиции в ключови способи за отбрана", каза още министър Запрянов.

Министър Боршош коментира, че туризмът е един от секторите, който се дава за пример при влизането в еврозоната. “Еврозоната няма да ни даде повече приоритети от тези, които има, но ще го подчертае и изведе напред. Еврозоната няма да подобри с магическа пръчка сектора на туризма, но ще го изведе напред, ще подчертае възможностите, които той представя", каза още министър Боршош. Той допълни и, че еврозоната е огромно предимство за всички сектори на икономиката.



