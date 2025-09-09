ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Теменужка Петкова: Членството в еврозоната значи по-високи доходи
По думите й членството ни в еврозоната ще донесе безспорни ползи и ще допринесе за икономическа и ценова стабилност, намаляване на разходи за превалутиране и други.
"Няма страна членка на Европейския съюз, която да е приела еврото и в която икономическият растеж да се е забавил. Членството в еврозоната значи повече инвестиции, повече работни места, а с това и по-високи доходи“, категорична бе министър Петкова.
Търговище бе домакин на информационна среща, част от националната информационна кампания за въвеждане на еврото в България. В срещата участваха министърът на финансите Теменужка Петкова, кметът д-р Дарин Димитров, представители на държавни институции, местните власти и други.
По време на срещата зам.-министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова разясни, че е важно гражданите да знаят, че въвеждането на еврото не налага преподписване на трудовите договори. Не е необходимо да се извършват промени и по други документи, свързани с извършване на социални плащания.
Велин Пеев от Министерството на финансите представи подробна информация за превалутирането, принципите на автоматичност, снабдяването с евробанкноти и всички аспекти по въвеждането на валутата от 1 януари 2026 година.
Главният икономист на КНСБ Любослав Костов предостави данни за ползите от въвеждане на единната европейска валута в Литва, Латвия, Естония и Хърватия през различните години.
Специално мобилно приложение, чрез което хората могат да подават сигнали при констатиране на нарушения от страна на търговците пък е разработила Комисията за защита на потребителите, обясни Цветан Христов. Той призова при съмнения за злоупотреби и некоректни практики гражданите да се колебаят да сигнализират.
В дискусията взеха участие още представители на Националната агенция за приходите, Комисията за финансов надзор и Националния осигурителен институт, които разясниха основните стъпки и срокове при въвеждането на новата валута. По време на срещата внимание бе обърнато и на подготовката на институциите за обслужване на гражданите.
Националната информационна кампания за въвеждане на еврото продължава. В рамките й ще бъдат организирани редица срещи във всички областни градове, както и в по-малки общини в страната.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1244
|предишна страница [ 1/208 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Проговори жената на пребития полицейски шеф от Русе
15:55 / 09.09.2025
Медици в детски градини и училища вече с достъп до електронни здр...
16:08 / 09.09.2025
Съдиите обещават безпристрастност по казуса с бития полицейски ше...
16:00 / 09.09.2025
Meteo Balkans: Това няма да се случи
15:55 / 09.09.2025
До 2037 година мъжете и жените ще се пенсионират на една и съща в...
17:33 / 09.09.2025
Първи кадри от тежката катастрофа с жертва на пътя София-Варна
14:31 / 09.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Нанси Карабойчева напуска България
17:19 / 07.09.2025
Фрапираща трансформация с цели 27 кг надолу
09:02 / 07.09.2025
Азис: Дойде и ме удари пред всички
10:32 / 07.09.2025
Благой Георгиев със специален жест към единствената си дъщеря
12:23 / 07.09.2025
Ергенка си намери ерген
17:20 / 07.09.2025
Можеше да е на 60, но остана завинаги на 45!
21:35 / 07.09.2025
Имате 14 дни да обжалвате глоба от ТОЛ камерите - ето при какви условия
15:49 / 07.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета