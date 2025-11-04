Теменужка Петкова по време на конференцията "България на прага на еврозоната".
"Обществото и бизнесът трябва да имат достъп до обективна информация за ползите от приемането на еврото и за конкретните стъпки на процеса, за да се разсеят страховете, насаждани от антиевропейски партии“, посочи Петкова.
Теменужка Петкова: Повече от 51% от гражданите подкрепят въвеждането на еврото
aahasfer
преди 14 мин.
Пълно безочие е няколко червени партийни тролчета на заплата в едни редакцийки всеки ден да плюят по правителство и политици!Но да ги запитам пак - БОЛИ ЛИ,БОЛИ ЛИ,шарлатани ненормални?!?
factotum_1967
преди 1 ч. и 21 мин.
Пълно безочие и дебелокожие е да говориш за проценти подкрепящи еврото, след като си забранил референдум по въпроса. Но вижте само снимката, какво повече има да се говори... ;)
