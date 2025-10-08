ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Теменужка Петкова: Всякакви тези, че българските граждани обедняват, са абсолютно неоснователни
"Мога да предоставя данни, които са на база действащо законодателство по отношение на разходите за персонал, социални и здравни осигурявания (в това число и пенсии), както и капиталови разходи. От началото на 2025 г. до настоящия момент разходи за персонал са изплатени в повече спрямо 2024 г. в размер над 3 млрд. лв. – това е ръст от 18,2%. Във функция "Образование" са изплатени в повече през 2025 г. разходи за заплати и други възнаграждения с над 900 млн. лв. През 2025 г. във функция "Здравеопазване" са изплатени в повече с 98 млн. лв. спрямо 2024 г. За функция "Отбрана" спрямо 2024 г. са изплатени в повече запллати и други възнаграждения над 633 млн. Функция "Полиция, вътрешен ред и сигурност“ са изплатени в повече 1 млрн. 280 млн. и 500 хил. лв спрямо миналата година. Социалните и здравноосигурителните плащания през 2025 г. до този момент са с 4 млрд. 161 млн. лв. повече спрямо 2024 г. - тук ръстът в пенсиите е 11,2%", обясни тя.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 723
|предишна страница [ 1/121 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Георг Георгиев с първи коментар за задържаните българки в Русия
20:44 / 07.10.2025
Гаджев защити Борисов: Ако погледнем позициите на "Възраждане", п...
19:09 / 07.10.2025
Бог да е с нея. Критично е състоянието на Албена, пострадала при ...
19:08 / 07.10.2025
Въпреки дъжда: Младите лекари на пореден протест
19:08 / 07.10.2025
Търсят начини за "изпиране" на пари чрез придобиване на жилища на...
17:44 / 07.10.2025
Джартов: Имаме само един хотел в Лозенец, който е залят с вода
17:21 / 07.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Министерска съпруга става водеща в NOVA
10:48 / 06.10.2025
Геро вече е по-слаб и от Рачков
11:41 / 06.10.2025
Обстановката в Ахтопол се усложнява
10:18 / 07.10.2025
Обявиха най-висока степен за опасно време в Бургаско
08:48 / 06.10.2025
След новите валежи: Каква е обстановката в Бургаско?
09:51 / 07.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета