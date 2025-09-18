Температурите тръгват нагоре

© Днес ще бъде предимно слънчево, но ще е ветровито. Ще духа умерен, в североизточните райони - временно силен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 22° и 27°, за София - около 24°.



Над планините ще е предимно слънчево, с временни увеличения на облачността. Ще духа умерен и силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 15°, на 2000 метра - около 8°.



По Черноморието ще преобладава слънчево време, с временни увеличения на облачността. Вятърът ще е умерен и силен от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат 23°-26°. Температурата на морската вода е 23°-24°. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала.