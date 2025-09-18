Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Температурите тръгват нагоре
Автор: Десислава Томева 08:41Коментари (0)126
©
Днес ще бъде предимно слънчево, но ще е ветровито. Ще духа умерен, в североизточните райони - временно силен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 22° и 27°, за София - около 24°.

Над планините ще е предимно слънчево, с временни увеличения на облачността. Ще духа умерен и силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 15°, на 2000 метра - около 8°.

По Черноморието ще преобладава слънчево време, с временни увеличения на облачността. Вятърът ще е умерен и силен от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат 23°-26°. Температурата на морската вода е 23°-24°. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала.



Още по темата: общо новини по темата: 742
15.09.2025 »
13.09.2025 »
13.09.2025 »
12.09.2025 »
11.09.2025 »
10.09.2025 »
предишна страница [ 1/124 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Теменужка Петкова: Асен Василев доведе до колапс публичните финан...
22:39 / 17.09.2025
Стотици запалиха свещ в памет на Иван, загинал в Несебър
20:47 / 17.09.2025
Върнаха книжката на Диона, но тя все още разчита на шофьор
20:45 / 17.09.2025
МВнР с предупреждение за българите в Сърбия
19:15 / 17.09.2025
Рокади в МОН! Важни фигури размениха местата си
17:30 / 17.09.2025
Даниел Митов: Вотът трябва да е мотивиран, а получаваме слухове и...
17:15 / 17.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Актуални теми
Напрежение пред парламента, ПП блокираха сградата
България в еврозоната
Арестуваха кмета на Варна
Кабинетът "Желязков"
Психически нестабилен мъж, известен в Тик Ток, нападна охранител на паркинг в Бургас
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: